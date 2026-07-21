Очевидцы рассказали, что произошло с тагильчанкой, сорвавшейся с обрыва в Приэльбрусье 

Погибшей в Кабардино-Балкарии туристкой, сорвавшейся с обрыва в высокогорном урочище Джилы-Су, оказалась 44-летняя жительница Нижнего Тагила.

По данным МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, трагедия произошла во время посещения водопада Султан. Тагильчанка приехала туда в составе экскурсионной группы. По словам очевидцев, вместе с ней путешествовали муж и двоюродная сестра. Один из свидетелей рассказал подробности произошедшего порталу «КП-Екатеринбург».

«Я не был с ней знаком. Просто случайно оказался на Джилы-Су в тот момент. Видел, как она упала. Те, кто был с ней рядом, рассказали, что ей стало плохо, она присела на камень, а потом встала, сделала пару шагов и упала. Медики говорили, что, скорее всего, у неё случился инсульт из-за тромба», — рассказал очевидец.

Тело женщины спасатели эвакуировали из ущелья и передали следственно-оперативной группе. В Следственном управлении СКР по республике сообщили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Признаков криминала в случившемся не усматривается.