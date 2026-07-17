Возле ТЦ «Квадрат» в Нижнем Тагиле неадекватный подросток сломал дорожный знак

В Нижнем Тагиле возле торгового центра «Квадрат» неадекватный подросток сломал дорожный знак, расположенный на тротуаре рядом со зданием. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как двое подростков — девушка и молодой человек — проходят мимо торгового центра, в какой-то момент парень подходит к дорожному знаку, начинает раскачивать его из стороны в сторону, пока тот не падает на тротуар. После этого подростки продолжают путь, однако вскоре молодой человек подходит ко второму дорожному знаку и вновь пытается продемонстрировать силу, раскачивая его.

«Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень целенаправленно выломал дорожный знак. Один он сломал, второй, к счастью, устоял. Это не просто хулиганство, а серьёзное правонарушение. Мы просим родителей этих подростков немедленно связаться с нами до того, как мы официально подадим заявление в полицию. Если виновные не объявятся в ближайшее время, мы будем вынуждены передать все материалы в правоохранительные органы, чтобы начать розыск. Лучше решить вопрос сейчас, чем потом объясняться с полицией и оплачивать штрафы. Просим всех, кто узнал этих ребят, написать нам в сообщения или в комментариях», — сообщили в паблике «Чёрный список Тагила сотрудники ТЦ «Квадрат».

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в пресс-группу МУ МВД «Нижнетагильское».