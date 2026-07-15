В Свердловской области пропали двое детей, полиция ведёт поиски

В Первоуральском муниципальном округе сотрудники полиции разыскивают двух братьев — 8-летнего Артёма и 12-летнего Владислава Кочевых, которые накануне, 14 июля, в 13:00 ушли из квартиры по улице Комсомольской на прогулку и не вернулись домой.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мама мальчиков обратилась в полицию только сегодня, 15 июля. Ранее подростки в самовольных уходах замечены не были, официальных заявлений в ПДН не поступало.

«Всего в семье воспитывается четверо сыновей: кроме двух пропавших, есть 11-летний и ещё один совсем кроха, ему всего один годик. Мобильных телефонов у ребят с собой нет. Возможно наличие у них 5 тысяч рублей, взятых у родителей. Склонностей к экстремальным путешествиям также не наблюдалось. Личный состав отдела полиции Первоуральска начальником подразделения полковником Еркином Ертысбаевым поднят по тревоге. В розыске задействовано 56 представителей МВД. Сыщики отрабатывают круг знакомых мальчишек, места их возможного нахождения, авто– и ж/д станции, торговые центры. Отрабатывается версия, что Владислав и Артём могли отправиться к своей бабушке в деревню Коуровку, связь с которой у родителей отсутствует. В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ. О результатах поисковых мероприятий в обязательном порядке дополнительно проинформируем», — отметил полковник Горелых.

Рост Владислава — 140 см, глаза голубые, плотное телосложение. Был одет в чёрную ветровку, чёрные спортивные штаны и белые кроссовки с синим рисунком.

Рост Артёма — 128 см, худощавое телосложение, глаза светло-голубые. Был одет в синюю футболку, чёрные шорты и чёрные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел подростков или знает об их местонахождении, позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8 (343) 358-71-61, а также в дежурную часть ОВД Первоуральска 8 (343) 964-82-21.