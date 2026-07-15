Вице -премьер Александр Новак заявил о необходимости заправлять автомобили крупных торговых сетей в приоритетном порядке, чтобы не допустить роста цен на продукты

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил о необходимости заправлять автомобили крупных торговых сетей в приоритетном порядке, чтобы не допустить роста цен на продукты.

«Обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось», — сказал Новак в интервью ИС «Вести».

Напомним, что цены на заправках местной сети «Уралконтрактнефть» в Нижнем Тагиле достигли 120 рублей за литр бензина АИ-95.