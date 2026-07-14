Эльвира Набиуллина заявила о начале широкого использовании цифрового рубля с 1 сентября. Что об этом думает уральский бизнес

На брифинге Финансового конгресса Банка России его председатель Эльвира Набиуллина сделала ряд заявлений относительно начала широкого использования цифрового рубля в экономике РФ с 1 сентября текущего года.

«У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны подключиться для приёма цифрового рубля. Технологически все готовы к этому этапу, проводили для этого большую подготовительную работу. Но этот проект развивающийся, и мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. Поэтому мы всё время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать», — сказала глава ЦБ.

Она отметила также, что видит большой потенциал для бизнеса в развитии смарт-контрактов, где в расчётах используется цифровой рубль.

«Мы отрабатываем эти идеи. И обсуждаем с банками, в том числе возможные пилоты по открытию кошельков на балансе банков, а не только на балансе Центрального банка. Это живой проект, и мы пытаемся найти наиболее востребованные и удобные форматы, чтобы банки могли развивать удобные для людей и бизнеса сервисы», — заявила Эльвира Набиуллина.

Заявления главы ЦБ мы попросили прокомментировать основателя крупной инвесткомпании «ВДело» (занимает второе место в РФ по объёму привлечённых средств по итогам 2025 года), известного тагильского предпринимателя и директора центра «Мой бизнес» Сергея Федореева.

«По цифровому рублю сегодня очень много вопросов, например, чем цифровой рубль отличается от безналичного рубля, которым мы все активно пользуемся. Ключевое различие состоит в том, что эмитентом безналичного денежного рубля является коммерческий банк, а эмитентом цифрового рубля является Центральный банк. То есть за сохранность безналичного рубля ответственен перед нами коммерческий банк, а за сохранность цифрового рубля ответственность перед владельцем несёт ЦБ. Строго говоря, цифровой рубль защищён, например, от того, что у кого-то могут отозвать лицензию. Если у коммерческого банка отозвали лицензию, то, в этом случае, безналичный рубль защищён только в рамках системы страхования вкладов. Цифровой рубль хранится на балансе ЦБ и он безопаснее для целей владения», — рассказывает Сергей Федореев.

Он отмечает при этом, что у цифрового рубля есть и обратная сторона — по нему невозможно начисление процентов. Цифровой рубль нельзя положить на депозит, и если вы переводите цифровой рубль в коммерческий банк и кладёте на депозит, то фактически он перестаёт быть цифровым рублём и становится обычным безналичным рублём и на безналичные рубли уже могут начисляться проценты. С введение цифрового рубля в России будет три формы национальной валюты — наличный рубль, безналичный и цифровой.

«Что касается бизнеса. Есть такое мнение, что цифровой рубль приведёт к тому, что за всеми нами будут следить. Надо сказать, что, на сегодня, движение безналичных денег и так достаточно прозрачно организовано и цифровой рубль не сделает эту систему более прозрачной. Но, цифровой рубль позволяет организовывать работу контрагентов, взаиморасчёты между ними с использованием смарт-контрактов. То есть речь идёт о так называемых программируемых сделках, в которых движение денежных средств осуществляется не по воле одного из контрагентов, а в момент наступления какого-то события, например, расчёты за недвижимость, за поставки каких-то товаров, доставкой которых занимается третье лицо. Скажем, третье лицо осуществило доставку товара, в информационную систему вносится информация о доставке, денежные средства автоматически перечисляются с одного счёта на другой. Это такие модели программируемых сделок, которые обеспечивают полную безопасность сторон. То есть поставщик знает, что деньги уже пришли, покупатель знает, что только после поступления товара деньги будут списаны и это в целом повышает доверие между покупателями и поставщиками. Это ключевые моменты, которые касаются цифрового рубля», — считает предприниматель.

По его словам, Россия не является первопроходцем в области внедрения национальной цифровой валюты, раньше всех её начал внедрять Китай.

«В Китае внедрение цифровой валюты не привело ни к каким негативным последствиям для бизнеса. Мы смотрим на опыт Китая и понимаем, что потенциально будет происходить в нашей экономике с введение цифрового рубля. И, на сегодня, мы видим большой потенциал в его использовании с точки зрения развития смарт-контактов», — отмечает Сергей.