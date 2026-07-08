Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу представила на «Иннопроме» стратегию формирования кадрового резерва

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова выступила на пленарной сессии «Новая элита промышленности: инженер – конструктор реальности» на XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026». Она рассказала о комплексной системе подготовки инженерных кадров, которая работает по принципу непрерывной вертикали: от школы до предприятия. Данная модель, охватывающая этапы «школа – ссуз/вуз – производство», уже привела к значительному увеличению интереса школьников к точным наукам в регионах присутствия компании и трудоустройство студентов-участников программы.

Основной принцип стратегии ЕВРАЗа заключается в переходе от конкуренции за готовые кадры к масштабной работе по ранней профориентации школьников, повышению их интереса к техническим профессиям и внедрению практико-ориентированного обучения в вузах. За три года реализации программы в 17 школах Урала и Сибири были открыты инженерные классы, в которых обучается более 600 учеников. В инженерные бакалавриаты вузов принято 394 студента. Выбор физики в качестве профильного предмета ЕГЭ среди школьников вырос в три раза — до 52%, а математики — вдвое, до 85%. Доля выпускников, поступающих в профильные вузы компании, достигла 71%, а количество заявок на образовательные программы увеличилось на 44%. На сегодняшний день 20% студентов уже совмещают учёбу с работой на предприятиях ЕВРАЗа, а 40% заключили ученические договоры с гарантией трудоустройства. Первый выпуск инженерного бакалавриата, запланированный на 2027 год, как ожидается, пополнит кадровый состав компании 75 специалистами, что в 2,5 раза превысит стандартное количество нанимаемых выпускников до начала проекта.

Для внедрения нового подхода ЕВРАЗ совместно с образовательными учреждениями пересмотрел школьную программу, добавив в неё усиленную научно-техническую составляющую. В 7-9-х классах ученики углублённо изучают физику и математику по материалам МФТИ, знакомятся с основами механики, электромонтажа и металлургии, а также получают первую рабочую профессию. После 9-го класса школьники могут продолжить обучение в техникуме для углубления практических навыков и выбрать карьеру рабочего или линейного руководителя. Те, кто решит продолжить учебу в 10-11-х классах, смогут изучать черчение, инженерную графику, промышленную робототехнику, 3D-моделирование, аддитивные технологии и инженерные практикумы, а также получат возможность поступить в вузы.

На уровне вузов, совместно с Нижнетагильским технологическим институтом УрФУ и Сибирским государственным индустриальным университетом, запущены программы инженерного бакалавриата. Ключевое их отличие от традиционных учебных программ — это проектная деятельность на базе реальных производственных задач ЕВРАЗа, начиная с первого курса. Студенты уже на втором-третьем курсе могут получить рабочую профессию и досрочно трудоустроиться, что способствует их ускоренному карьерному росту.

«Образовательная вертикаль ЕВРАЗа — это инструмент управления кадровыми рисками и прямая инвестиция в развитие производства, которая приносит измеримую пользу всем участникам. Школьники получают раннюю профориентацию и выстроенный карьерный трек при поступлении в вуз. Компания формирует мотивированный кадровый резерв, готовый к работе на современном металлургическом производстве с первого дня. А города присутствия сохраняют человеческий потенциал: молодые инженеры остаются строить карьеру в родных регионах, а не уезжают в поисках возможностей в другие города», — отметила Елена Самсонова.

ЕВРАЗ активно участвует в создании образовательных программ и обеспечивает материально-техническую базу для учебных заведений, оснащая классы, техникумы и университеты современным оборудованием для физических и инженерных исследований. Компания финансирует разработку авторских учебных материалов и методик, соответствующих требованиям современной металлургии, а также организует повышение квалификации преподавателей. Предприятия ЕВРАЗа предоставляют студентам возможность проходить практику на реальных производственных площадках, где они под руководством опытных специалистов работают с настоящим оборудованием, что способствует более быстрому переходу от теории к практике.