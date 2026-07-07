«Полностью затоплено всё, разрушены дома и постройки!» Дачники пожаловались на катастрофические последствия наводнения в пригороде Нижнего Тагила (ВИДЕО)

В редакцию АН «Между строк» обратилась тагильчанка Евгения Боярских с жалобой на затопление жилых и дачных домов на территории СНТ «Пищевик». По её словам, на территории садов находится 117 домов и все из них затоплены, глубина воды достигает 2 метров. Вода смывает посадки, постройки, а людям приходится подплывать к своим домам на лодках.

«Вдоль нашего сада ведутся ремонтные работы трассы, был сделан временный съезд, что нарушило стоки воды в нашем районе. Многие из владельцев живут в своих домах круглый год, ситуация тяжёлая, разрушены дома и постройки. В частности, мой дом зарегистрирован как жилой. Полностью затоплено всё! Смыло многолетние работы по участку и погибли растения, которые привозились из другой части России, высаживались и выращивались. Я писала обращение в администрацию, но пока никакого ответа не поступило. Кто понесёт ответственность за последствия паводка?», — говорит наша собеседница.

Редакция обратилась за комментариями к юристу по поводу этой ситуации. По её словам, власти должны были организовать эвакуацию людей, подвоз воды и питания и временное размещение пострадавших. А если объявлялся режим чрезвычайной ситуации, то полагаются и выплаты. Владельцем домов, чьё жилье было единственным, полагаются материальные компенсации, однако только на основании решения комиссии, которая должна подтвердить полную утрату жилища.

Ранее владельцы участков СНТ «Шахтер» записали видеообращение в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и правительства Свердловской области. По словам заявителей, вода была на уровне окон, а в некоторые дома затопило полностью.

Сегодня Владислав Пинаев в своих соцсетях сообщил, что провёл встречу с председателем сада «Шахтёр». Сейчас там затоплено 90 участков, администрация прорабатывает варианты помощи пострадавшим.