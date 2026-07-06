Тагильчанка Кристина Прокопьева стала победительницей летнего Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Воспитанница нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Аист» Кристина Прокопьева завоевала золотую медаль на летнем Кубке России, который прошёл в Нижнем Новгороде 4 и 5 июля.

Кристина набрала 204,4 очка, ближайшая её соперница Елизавета Мохова из Магадана заняла второе место с результатом 198,3 очка.

В соревнованиях мужчин выступающий за Свердловскую область Илья Маньков завоевал серебряную медаль с результатом 261,8 очка.

Состязания проходили на трамплине К-72.