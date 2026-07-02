Ударный пакет по коррупции, ЖКК и ценам — с чем Миронов приехал в Екатеринбург

В Екатеринбурге с рабочим визитом побывал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Его принимал наш земляк — депутат Госдумы, руководитель свердловских справедливороссов Андрей Кузнецов. Вместе они встретились с работниками предприятий, студентами, ветеранами, провели совещание с советами домов, ТСЖ и ТОС, ответили на вопросы журналистов.

Кузнецов презентовал Миронову результаты работы Центров защиты прав граждан и советов домов — уникальной для России системы жилищного самоуправления, созданной по его инициативе. Этот опыт лёг в основу федеральных законопроектов.

Тарифы растут, качество — нет. Мусорная реформа в стране провалена, а в Свердловской области на неё заложили 31 млрд рублей, но полигоны прежняя власть так и не построила, в Восточной зоне — уголовные дела о хищении более 200 млн рублей, а люди продолжают платить.

Отменить осеннее повышение тарифов

26 июня 2026 года «Справедливая Россия» внесла в Госдуму три законопроекта:

1. Отмена октябрьского повышения тарифов — мораторий до конца года.

2. Повышать тарифы можно не чаще раза в год (в январе уже повысили!).

3. Любая индексация — только с согласия Госдумы, чтобы регионы не накручивали по 22% сверху.

По оценке Миронова, частники не вкладывают в модернизацию, а выводят прибыль в офшоры. Нужен масштабный федеральный аудит и возврат ЖКХ государству. Тогда за счёт прозрачности и прекращения воровства тарифы можно снизить на 15–20%.

Борьба с коррупцией — вопрос выживания России

Коррупция делает каждого беднее. «Справедливая Россия» требует:

— Конфискации имущества взяточников и их родственников.

— Ратификации 20-й статьи Конвенции ООН о незаконном обогащении.

— Десятикратных штрафов за завышение госконтрактов.

— Особого производства для губернаторов и генералов — без «почётных отставок».

— Новой статьи УК — «Коррупционная деятельность против безопасности граждан» — вплоть до смертной казни. Когда воруют в оборонке — это измена Родине. На совести таких людей — гибель военных и мирных жителей.

Миронов заявил: «Справедливая Россия» продолжит добиваться отмены моратория на смертную казнь. В условиях СВО и террора это необходимо. Нужна политическая воля!

Необходимые условия для победы

— Сменить статус СВО на антитеррористическую операцию. С террористами не договариваются.

— Мобилизация экономики по образцу 1941 года: единый штаб, ставка для ОПК — не выше 5%.

— Эмбарго на экспорт в НАТО нефти, газа, урана, титана — хватит кормить врага!

— Национализация отраслей, где частник провалился.

— Технологический рывок: дроны, спутники, РЭБ — за месяцы, не за годы.

Пока в ЖКХ гниют трубы и разворовывают миллиарды, «Справедливая Россия» предлагает не «ухать» деньги в бездну, а наводить порядок. Без решительных мер — не победим.

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