Уроженец Нижнего Тагила заключил контракт с клубом НХЛ на 77 млн долларов

25-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев заключил семилетний контракт с клубом НХЛ New York Rangers на сумму 77 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду Дорофеев мог бы стать ограниченно свободным агентом. В текущем сезоне он установил личный рекорд, забросив 37 шайб, отдав 27 результативных передач и набрав 64 очка в 82 матчах за Vegas Golden Knights. В 22 матчах плей-офф он заработал 16 очков, включая 12 голов и 4 передачи, что помогло команде выйти в финал Кубка Стэнли.

Павел Дорофеев родился в Нижнем Тагиле в 2000 году. С четырёх лет начал заниматься хоккеем в спортшколе «Спутник», куда его привёл отец, в прошлом тоже профессиональный хоккеист и тренер. После переезда семьи в Тюмень 10-летний Павел выступал за местную команду «Газовик». А в 16 лет Дорофеев уже занимался в хоккейной школе при магнитогорском «Металлурге». С сезона 2017/2018 — игрок клуба МХЛ «Стальные Лисы». 25 сентября 2018 года дебютировал в КХЛ. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира — 2020. В НХЛ играет с октября 2021 года.