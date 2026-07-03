Денис Паслер утвердил выплаты потерявшим дома жителям Кушвы после смерча

Жители Кушвинского муниципального округа, лишившиеся жилья в результате смерча 22 июня, смогут рассчитывать на финансовую помощь для покупки или строительства нового дома. Такое решение было принято на заседании правительства Свердловской области под председательством губернатора Дениса Паслера.



По словам главы региона, документ определяет механизм и размер выплат, предназначенных для решения жилищного вопроса пострадавших. Приём заявлений продлится до 1 декабря 2026 года, а воспользоваться средствами необходимо в течение двух лет с момента получения уведомления о включении в список получателей. На данный момент в Кушве восстановлено 69 домов, практически завершены работы по электроснабжению — осталось подключить трёх абонентов из 570. Газоснабжение в жилых домах полностью восстановлено.



Право на поддержку имеют собственники жилья, находившегося в зоне чрезвычайной ситуации и признанного утраченным либо непригодным для проживания. Средства можно направить на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке, а также на строительство индивидуального жилого дома на территории Свердловской области. Размер выплаты рассчитывается с учётом площади утраченного жилья и средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем России, с применением коэффициента 0,5.



Принятое решение стало очередным этапом ликвидации последствий урагана в Кушвинском муниципальном округе. Ранее Денис Паслер в ходе рабочей поездки оценил ход восстановительных работ и поставил задачи по их завершению. В муниципалитете продолжаются ремонт жилья, восстановление инженерной инфраструктуры, расчистка территорий и вывоз мусора.