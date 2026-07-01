Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор 26-летнему главарю и членам банды вымогателей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местной преступной группы.

Напомним, первое судебное заседание в отношении лидера группы — 26-летнего Газрата Ширинова — состоялось ещё в декабре прошлого года. Как установило следствие, в ноябре 2022 года он создал первую организованную группу, которая избила потерпевшего и потребовала 200 тысяч рублей у его отца. Опасаясь за жизнь и здоровье сына, мужчина передал злоумышленникам половину суммы. Осенью уже следующего года Ширинов, угрожая избиением, потребовал у своего знакомого деньги. Так, он через подставных лиц получил 49 тысяч рублей. Кроме того, находясь в кафе, обвиняемый напал на посетителя и похитил у него травматический пистолет с боеприпасами.

Позднее, в январе 2024 года, подсудимый создал уже новую, более многочисленную и оснащённую группировку, которая нападала на жертв и, угрожая расправой, требовала крупные денежные суммы. Так, два члена группировки, 24 и 26 лет, под предлогом недостойного поведения с девушками и неоплаты заказа в заведении, напали на 24-летнего рабочего предприятия с предметом, похожим на пистолет. Они потребовали у мужчины 200 тысяч рублей, но получить им удалось только онлайн-перевод на 10 тысяч рублей. Большую часть суммы потратить они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

7 февраля того же года лидер группы и трое его сообщников были отправлены в СИЗО Ленинским районным судом. Остальным участникам преступных групп также были предъявлены обвинения. Тогда было установлены шесть потерпевших от действий преступников, однако, по данным МУ МВД России «Нижнетагильское», жертвами стали и другие тагильчане, которые побоялись обратиться за помощью в полицию.

В зависимости от степени участия каждому из членов группировки вменялись: п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору), п. «г» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия).

В итоге Ленинский районный суд приговорил Газрата Ширинова к 10 годам колонии строгого режима, а остальные участники организованной группы получили от 7,5 до 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима в зависимости от степени участия в преступлениях.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.