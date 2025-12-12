В Нижнем Тагиле начался суд над главарём банды вымогателей

Накануне, 11 декабря, в Ленинском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу 26-летнего тагильчанина, обвиняемого в организации двух преступных сообществ, занимавшихся вымогательством с применением жестокого насилия.

Как установило следствие, в ноябре 2022 года Газрат Ширинов создал первую организованную группу, которая выследила жертву, избила и под угрозой продолжения расправы потребовала у отца потерпевшего 200 тысяч рублей. Опасаясь за жизнь и здоровье сына, тот передал злоумышленникам 100 тысяч рублей.

Осенью следующего года Ширинов в одиночку вымогал деньги у своего знакомого, угрожая избиением. Таким образом он получил 49 тысяч рублей через подставных лиц. Кроме того, находясь в кафе, обвиняемый напал на посетителя, избил его по лицу и похитил у него травматический пистолет с боеприпасами.

Уже в январе 2024 года он создал новую, более многочисленную и оснащённую группировку, которая занималась сбором компрометирующей информации на жителей города для последующего вымогательства денег. Злоумышленники также нападали на жертв, используя предмет, похожий на оружие, и под угрозой расправы требовали крупные денежные суммы. Так, двое мужчин, 24 и 26 лет, под предлогом недостойного обращения с девушками и неоплаты заказа в заведении, напали на 24-летнего рабочего предприятия. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали заплатить 200 тысяч рублей, но получили только 10 тысяч рублей онлайн-переводом. Большую часть украденного потратить они не успели, так как были задержаны сотрудниками полиции.

7 февраля 2024 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил обвиняемого и ещё троих его сообщников в СИЗО. Остальным участникам преступных групп также были предъявлены обвинения.

Тогда сыщики уголовного розыска установили шестерых потерпевших от действий молодых людей, однако, как сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», жертвами группы стали и другие тагильчане, которые были запуганы и побоялись обратиться за помощью в полицию.

В результате Газрату Ширинову предъявили обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 163 (вымогательство, совершённое организованной группой), п. «г» ч. 3 ст. 226 (хищение огнестрельного оружия с применением насилия), ч.1 ст. 112 (умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью) и ч. 1 ст. 163 (вымогательство).