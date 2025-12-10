Общество

В Нижнем Тагиле увеличилось количество ошибочных взысканий средств судебными приставами

10.12.2025 16:20
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила подвела итоги надзорной работы за 2025 год по обращениям граждан, ставших жертвами ошибочной идентификации со стороны судебных приставов. 

По данным прокуратуры, если в 2024 году было зарегистрировано 5 обращений и гражданам вернули 47 928 рублей неправомерно списанных средств, то в 2025 году таких обращений стало уже 14, а сумма возвратов выросла до 78 807 рублей.

Одной из причин ошибочной идентификации, по мнению надзорного ведомства, являются нарушения при оформлении и обработке исполнительных документов, например, отсутствие необходимых идентификаторов. Так, в судебном приказе могут быть не указаны точные сведения о должнике, и в итоге взыскание применяется к однофамильцу из другого региона. Также данные могут быть указаны недостоверно, включая ошибочные номера СНИЛС, что приводит к удержанию денег за чужие долги. Кроме того, недостоверные сведения могут поступить из самих регистрирующих органов. Например, могут произойти сбои в автоматизированной системе ФССП, из-за которых ошибочные сведения поступают в базу, а также допущены неточности сотрудниками службы судебных приставов при регистрации документов.

Как отмечают в прокуратуре, подавляющее большинство таких жалоб связано с судебными приказами о взыскании задолженности за коммунальные услуги. С ростом количества ошибочных взысканий Федеральная служба судебных приставов ввела новый механизм для оперативного реагирования — в интернет-приёмной появился специальный тип обращения «Я двойник!», который рассматривается в течение двух дней. 

Тем не менее прокуратура подчёркивает, что во многих ситуациях для полного восстановления прав граждан требуется взаимодействие сразу нескольких органов — как службы судебных приставов, так и судебных участков, вынесших спорные приказы. Поэтому жителям, оказавшимся в положении «двойников» и столкнувшимся с безосновательными мерами принудительного исполнения судебными приставами Дзержинского районного отделения судебных приставов Нижнего Тагила, рекомендуют обращаться также и в прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила, которая поможет добиться отмены ошибочных решений и возврата удержанных средств.

Вопрос восстановления прав граждан по обращениям указанной категории находится на особом контроле прокуратуры района.

