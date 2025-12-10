В Нижнем Тагиле увеличилось количество ошибочных взысканий средств судебными приставами

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила подвела итоги надзорной работы за 2025 год по обращениям граждан, ставших жертвами ошибочной идентификации со стороны судебных приставов.

По данным прокуратуры, если в 2024 году было зарегистрировано 5 обращений и гражданам вернули 47 928 рублей неправомерно списанных средств, то в 2025 году таких обращений стало уже 14, а сумма возвратов выросла до 78 807 рублей.

Одной из причин ошибочной идентификации, по мнению надзорного ведомства, являются нарушения при оформлении и обработке исполнительных документов, например, отсутствие необходимых идентификаторов. Так, в судебном приказе могут быть не указаны точные сведения о должнике, и в итоге взыскание применяется к однофамильцу из другого региона. Также данные могут быть указаны недостоверно, включая ошибочные номера СНИЛС, что приводит к удержанию денег за чужие долги. Кроме того, недостоверные сведения могут поступить из самих регистрирующих органов. Например, могут произойти сбои в автоматизированной системе ФССП, из-за которых ошибочные сведения поступают в базу, а также допущены неточности сотрудниками службы судебных приставов при регистрации документов.

Как отмечают в прокуратуре, подавляющее большинство таких жалоб связано с судебными приказами о взыскании задолженности за коммунальные услуги. С ростом количества ошибочных взысканий Федеральная служба судебных приставов ввела новый механизм для оперативного реагирования — в интернет-приёмной появился специальный тип обращения «Я двойник!», который рассматривается в течение двух дней.

Тем не менее прокуратура подчёркивает, что во многих ситуациях для полного восстановления прав граждан требуется взаимодействие сразу нескольких органов — как службы судебных приставов, так и судебных участков, вынесших спорные приказы. Поэтому жителям, оказавшимся в положении «двойников» и столкнувшимся с безосновательными мерами принудительного исполнения судебными приставами Дзержинского районного отделения судебных приставов Нижнего Тагила, рекомендуют обращаться также и в прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила, которая поможет добиться отмены ошибочных решений и возврата удержанных средств.

Вопрос восстановления прав граждан по обращениям указанной категории находится на особом контроле прокуратуры района.