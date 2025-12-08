Владислав Пинаев заплатил 156 тысяч рублей за интервью «Российской газете» о том, что «Нижний Тагил превращается в город для жизни»

В конце ноября 2025 года на сайте «Российской газеты» (РГ) во вкладке «Регионы» появилось интервью с Владиславом Пинаевым под заголовком «Пространство комфорта. Нижний Тагил превращается в город для жизни». В нём глава второго по величине города Свердловской области ответил на вопросы журналиста РГ о том, как изменился Нижний Тагил за последние годы. Особое внимание градоначальник обратил на то, что Нижний Тагил — это город-завод, но при этом «в городе должно быть комфортно не только работать, но и растить детей, отдыхать, заниматься спортом — одним словом, жить».

Согласно информации портала «Госзакупки», заказчиком интервью выступило МАУ «АРИС». Стоимость услуг «по подготовке и публикации информационно-аналитического материала нерекламного характера на страницах газеты “Российская газета” в региональном специальном выпуске “Регион. Сделано на Большом Урале” с фотоиллюстрациями 2 полосы (разворот) формата С4 и дублированием на сайте», оно оценило в 156 тысяч рублей.

В качестве примера позитивных изменений Владислав Пинаев назвал увеличение количества уличных фонарей, чтобы заводчане могли спокойно добираться до дома после второй смены, и ввод дополнительных рейсов общественного транспорта. Отдельно глава города похвастался окончанием ремонта на улице Зари, который длился два года.

«По нацпроекту за шесть лет выполнен капитальный ремонт 90 дорог. Сумма вложенных средств в 2025-м превысила 606 миллионов рублей. На проезжую часть укладываем асфальт с улучшенными характеристиками, что, безусловно, увеличивает срок службы покрытия, но со временем не исключает появления колеи и ям. Поэтому в бюджете на ближайшие три года планируем финансирование на их устранение, как и на дороги, которые ещё не ремонтировали», — заявил мэр.

Также Владислав Пинаев упомянул о мосте через Тагильский пруд, который всё же был открыт к 300-летию города (в 2022-м), но до сих пор не сдан в эксплуатацию. При этом глава скромно умолчал, что генподрядчик строительства «АльмакорГрупп» находится в процессе банкротства, а гендиректор компании Алексей Афонский был обвинён в мошенничестве на сумму около 6 млрд рублей.

Рассказал градоначальник и о преображении социальной сферы: ремонте школ №№ 32, 33 и 70 и строительстве школы № 100.

«По программе “Формирование комфортной городской среды” мы обустроили 19 парков и скверов. На Пихтовых горах (это Дзержинский район, где большинство жителей — уралвагонзаводцы) появился самый большой в Горнозаводском округе скейт-парк. Рядом — благоустроенная площадь Танкостроителей. По обновленному Ленинградскому проспекту можно прогуляться или доехать на велосипеде по оборудованной дорожке до бульвара Дзержинского, а дальше — до Пионерского сквера с реконструированным фонтаном, полюбоваться капитально отремонтированным Молодёжным театром. В этом учреждении культуры проведена масштабная реновация, благодаря художественной подсветке оно выглядит особенно эффектно в вечернее время. Новый облик приобрел и парк Металлургов, в котором также восстановили разрушенный фонтан, сделали зону для занятий уличной гимнастикой и скейт-площадку», — отметил Владислав Пинаев.

В свою очередь, дата завершения строительства культурно-образовательного центра на улице Тагилстроевской долгое время оставалась открытой из-за отсутствия компаний, желающих реанимировать долгострой. В середине ноября на объект зашёл новый подрядчик — ООО «Арагацстрой» из Кургана.

С особой гордостью Владислав Пинаев рассказал о самом высоком на Урале флагштоке, отметив, что инициативу стоимостью в 30 млн рублей жители города восприняли неоднозначно.

«Звучали слова поддержки, была и критика, но постепенно она сошла на нет. Флаг стал достопримечательностью Нижнего Тагила: около него отмечаем государственные праздники, организуем патриотические мероприятия, включая вручение паспортов юным тагильчанам. Горожане с удовольствием фотографируются на фоне флага. Даже жители других городов специально приезжают к нам, чтобы сделать снимки с необычных ракурсов. Самые эффектные, мне кажется, получаются с Театральной площади, но даже в ночное время с противоположной стороны Тагильского пруда он великолепен — благодаря яркой подсветке. Горжусь Родиной и уверен, что каждый человек, глядя на российский триколор, испытывает это чувство. Символ величия и могущества нашей страны объединяет и вдохновляет людей, воспитывает патриотизм, что особо важно в наше неспокойное время», — считает глава города.

Ранее АН «Между строк» писало, что УФАС уличило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (СЗГХ) и подрядчиков в антиконкурентном соглашении. Скандальный заказ на установку флагштока стоимостью 30 млн рублей был подготовлен под МУП «Тагилдорстрой» (ТДС), а поставка необходимых для выполнения проекта конструкций и комплектующих оформлена задолго до официального аукциона. В результате аукцион прошёл без реальной конкуренции.

Тогда ТДС оштрафовали на 3,8 млн рублей, но СЗГХ оспорила это решение в Арбитражном суде Свердловской области. Дело ещё находится на рассмотрении.

Напомним, в октябре 2025 года Владислав Пинаев подписал постановление «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Нижний Тагил на 2026 год и плановый период 2027–2028 годы». По данным Свердловскстата, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Нижнего Тагила составила 330 773 человека, что на 2406 человек меньше, чем годом ранее (на 1 января 2024 года — 333 179 человек).

«Несмотря на принимаемые меры по улучшению медико-демографической ситуации, в 2024 году смертность превысила рождаемость на 2 483 человека. В 2024 году в городе родилось 2 463 младенца, умерло 4 946 человек. Миграционный прирост по итогам 2024 года составил 77 человек (прибыло 3 773, выбыло — 3 696 человек)», — говорится в документе.

В прогнозируемом периоде 2026–2028 годов ожидается продолжение естественной убыли населения. Основные причины — снижение рождаемости из-за вступления в детородный возраст поколения 90-х годов XX века, родившегося в период демографического спада. К 2028 году численность населения составит 323 683 человека.