Тагильчанин через прокуратуру выбил положенную ему пенсию у Социального фонда РФ

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с обращением тагильчанина, права которого на получение страховой пенсии по старости были нарушены.

Житель Нижнего Тагила в ноябре прошлого года обратился в отделение Социального фонда РФ по Свердловской области для назначения ему страховой пенсии по старости, но получил отказ в связи с отсутствием необходимого стажа. Однако прокуратура установила, что решение об отказе было вынесено без учёта периода работы с 1985 по 1992 год, который подтверждается записями в трудовой книжке и показаниями свидетелей.

Прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила направил в суд иск о признании решения, принятого региональным отделением фонда, об отказе в назначении страховой пенсии по старости, незаконным, а также о возложении обязанности включить неучтённый период работы в трудовой стаж и произвести выплаты с момента возникновения права на пенсию по настоящее время с учётом индексации.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.