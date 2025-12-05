В Нижнем Тагиле, отдавшая мошенникам 2 млн рублей женщина, подала в суд на банк

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила начато разбирательство по гражданскому делу местной жительницы, которая требует от банка вернуть почти 2 млн рублей, переведённых мошенникам. Истица утверждает, что банк должен был предотвратить подозрительные транзакции.

Согласно материалам дела, истица, испытывая финансовые трудности, познакомилась в интернете с человеком, представившимся брокером. Под его обещания о высокой доходности она перевела в течение лета 2024 года почти 2 млн рублей на счета неизвестных лиц, полагая, что открывает брокерский счёт. Когда выяснилось, что «брокер» обманул её, женщина обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В своем иске к ПАО «Банк ВТБ» истица указывает, что банк обязан отслеживать подозрительные операции, поэтому не выполнил свои функции по защите клиента. Она отмечает явные признаки мошенничества: частые крупные переводы на счета незнакомых людей. Истица считает, что автоматизированные системы банка должны были обнаружить эти «красные флаги» и приостановить операции для дополнительной проверки.

Банк не признал требования истицы. В пресс-службе суда считают, что дело поднимает сложный правовой вопрос о степени ответственности банка и бдительности клиента в условиях, когда мошенники используют методы социальной инженерии.