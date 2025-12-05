Супруги из Екатеринбурга столкнулись с «эффектом Долиной» и остались без купленной по закону квартиры

Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, по которому супруги из Екатеринбурга Альберт и Алёна Со лишились квартиры, купленной ими в декабре 2023 года. Причиной стал иск предыдущего владельца жилища Владимира Степанова, который утверждал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда продавал жильё риелтору Михаилу Посуконько. Об этом изданию «ФедПресс» сообщили в пресс-службе суда.

Со приобрели квартиру через риелтора, сделали в ней ремонт и сдали её в аренду квартирантам. Алёна заверила суд, что перед покупкой они проверили все доступные сервисы и убедились, что в квартире никто не проживает. Права собственности Степанова были подтверждены выпиской из ЕГРН. Супруги оплачивали жильё через банк и не предполагали, что сделка может быть признана недействительной.

Однако спустя некоторое время Степанов потребовал вернуть квартиру. Он утверждал, что с 19 лет страдает алкогольной зависимостью, а после смерти матери его состояние ухудшилось. По словам Степанова, один из его собутыльников вывез его в Верхний Тагил, где его удерживали, спаивали и избивали. Момент продажи квартиры риелтору он не помнил.

Риелтор Посуконько утверждал, что Степанов предоставил ему выписку из больницы о состоянии своего психического здоровья и прочитал договор перед подписанием. Он получил деньги наличными под расписку и даже показал фотографию Степанова с договором.

Тем не менее, суд вынес решение в пользу Степанова. Медицинская экспертиза установила, что он находился на конечной стадии алкоголизма и не мог осознавать своих действий. Графологическая экспертиза подтвердила, что подпись Степанова в договоре, хотя и не была поддельной, свидетельствует о «сильном влиянии сбивающих факторов». Степанов прошёл проверку на детекторе лжи, а его соседи рассказали подробности его образа жизни.

«Внешний неопрятный вид истца, <...> неудовлетворительное состояние его квартиры <...> указывали на асоциальный образ жизни Степанова К. В. Данные обстоятельства, учитывая, что спорная квартира была единственным жильём для истца <...>, давали повод усомниться в его нормальном психофизиологическом состоянии, позволяющим адекватно воспринимать совершаемые действия», — говорится в решении суда.

В результате сделка между Со и Посуконько была признана недействительной, и квартира была возвращена Степанову. При этом в документе не указано, кто должен возместить денежные средства супругам.