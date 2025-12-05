Полиция разыскивает 14-летнего Вадима Мезенина из Нижнего Тагила

Сотрудники полиции разыскивают 14-летнего Вадима Мезенина из Нижнего Тагила. С 3 декабря его местонахождение неизвестно.

Мальчик среднего телосложения, ростом 150 см, волосы короткие, глаза карие. Был одет в чёрно-белую куртку с капюшоном, чёрную спортивную шапку, синие джинсы и тёмные кроссовки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 47-71-02 или на линию 02.