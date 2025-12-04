В Нижнем Тагиле отправили за решётку наркодилера

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил Никиту Пластинина к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

Суд установил, что Пластинин с июля по август 2024 года систематически продавал наркотики в Ленинском районе Нижнего Тагила в значительном и крупном размерах. Он сбывал запрещённые вещества своим знакомым, которые также были осуждены. Кроме того, Пластинин приобретал и хранил наркотики для личного потребления и предоставлял свою квартиру для их употребления другими людьми. В своей деятельности он использовал современные методы: «тайники», переводы через онлайн-банки, зашифрованную переписку. Его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

Суд признал Пластинина виновным по нескольким статьям:

п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере;

п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотиков в значительном размере;

ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере;

ч. 1 ст. 232 УК РФ — систематическое предоставление помещения для употребления наркотиков.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие раскрытию преступления, признание вины и раскаяние.

Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.