Нейрохирурги Нижнего Тагила провели успешную операцию пациентке на гемодиализе

Нейрохирурги Городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле успешно провели операцию по удалению межпозвоночной грыжи у пациентки, находящейся на постоянном гемодиализе. Ранее такие вмешательства были доступны только в областном центре, но профессионализм врачей и современное оборудование операционных, а также поддержка министерства здравоохранения Свердловской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» позволили провести операцию по месту жительства, избавив пациентку от необходимости ехать в Екатеринбург.

Женщина долгое время страдала от межпозвоночной грыжи поясничного отдела, что осложнялось её постоянным гемодиализом из-за заболевания мочевыделительной системы. После тщательного обследования специалисты больницы № 1 приняли решение провести операцию, не нарушая график гемодиализа.

Операция прошла успешно, без осложнений. После хирургического вмешательства пациентка чувствовала себя хорошо и смогла продолжить жизненно необходимые процедуры под наблюдением нейрохирургов и нефрологов. Специализированный транспорт регулярно доставлял женщину на сеансы гемодиализа. В настоящее время пациентка выписана с улучшением состояния и продолжает проходить плановое лечение.

«Поколения нейрохирургов нашей больницы накопили уникальный опыт, следствие которого — снижение периоперационных рисков и возможность заложить оптимальные условия для реабилитации пациента, что, в конечном итоге, определяет качество его жизни. Каждый успешный случай — это вклад в практику школы нижнетагильских нейрохирургов и шаг к дальнейшему развитию», — отметил главный врач Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.