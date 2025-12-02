Родители учеников школы № 3 в Нижнем Тагиле жалуются на буллинг и тараканов в столовой

В редакцию АН «Между строк» обратилась обеспокоенная мать одного из учеников школы № 3, Наталья (имя изменено. — Прим. ред.). По её словам, на протяжении нескольких лет в классе, где учится её ребёнок, сохраняется проблема жестокого буллинга, на которую учителя и руководство школы практически не реагируют.

Как рассказала женщина, её сын в течение трёх лет подвергается оскорблениям (в том числе в школьных чатах), физическому воздействию (пинкам и попыткам избиения), вымогательству и угрозам. Мальчик постоянно находится в состоянии эмоционального напряжения, ему трудно посещать занятия и концентрироваться на учёбе. При попытке матери подать жалобу директор школы предлагает решить проблемы неофициально, ограничиваясь устными обещаниями провести беседы. При этом, по словам родителей, даже серьёзные инциденты, происходящие в присутствии педагогов, остаются без внимания, в результате чего хулиганы чувствуют себя безнаказанными и продолжают травлю.

«Директор школы говорит только одно: что вопрос решится в стенах школы, без заявлений, но работа с ребятами не проводится, и всё продолжается. На мою просьбу принять официальную жалобу директор собрала всю администрацию школы и убеждала меня, что все решится без жалобы и не нужно её писать. Классный руководитель мало что может: беседы она ведёт, но и она влияния не оказывает», — поделилась тагильчанка.

Кроме того, родители считают работу школьного психолога недостаточной, так как консультации не помогают детям справляться с последствиями агрессии, а в некоторых случаях приводят к ухудшению ситуации. Также нарушение распределения обязанностей педагогов, например, выполнение работы учителя заведующим хозяйством, снижает эффективность обучения. По мнению родителей, неподготовленные специалисты, не имеющие профильного образования, оказывают негативное влияние на психоэмоциональное состояние детей, которые впоследствии отказываются посещать занятия.

«Физкультуру ведёт логопед, завхоз ведёт наглядную геометрию. Есть учитель начальных классов, она работает исключительно с ребятами-отличниками, остальных она презирает, орёт и унижает. Сейчас эта учительница по совместительству ведёт русский язык в 5-м классе, не имея на это квалификации, детей так же унижает, дети не хотят ходить в школу», — рассказала АН «Между строк» Наталья.

Также, жалобы поступают и на питание в столовой школы. По словам родителей, мало того, что еда неприятная на вкус, ещё и по всей столовой бегают тараканы.

«Во-первых, в столовой кормят невкусно. Во-вторых, тараканы ходят как по проспекту. А если учителя увидят, что дети снимают это на видео, заставляют удалять эти видео», — говорит женщина.

Родители намерены обратиться в управление образования и прокуратуру с требованиями провести проверку и привлечь виновных к ответственности. По их мнению, только вмешательство контролирующих органов может заставить руководство школы принять реальные меры и предотвратить дальнейшие случаи буллинга в школе.

«Только совместные усилия родителей, педагогов и государственных структур способны обеспечить детям безопасность и комфортное обучение, способствующее полноценному развитию личности и успешному освоению учебного материала», — отметила Наталья.

Получить оперативный комментарий от директора школы Ольги Казанцевой АН «Между строк» не удалось.

Как сообщили АН «Между строк» в управлении образования Нижнего Тагила, по фактам, указанным в жалобах родителей, проводится проверка. По результатам проверки будут приняты меры для урегулирования ситуации.

Отметим, что 29 октября прошлого года в Дзержинском районном суде начались слушания по делу о защите чести и достоинства 13-летней девочки, подвергавшейся травле со стороны одноклассника. В иске мать школьницы требует 50 тысяч рублей компенсации для себя и столько же для дочери за моральный вред, нанесённый несколькими годами буллинга.