В ДК НТМК состоится детский праздник «Микки Минни шоу»

Согласитесь, для своих детей мы всегда выбираем самое лучшее. Еда, одежда, книги, игрушки. А что насчёт развлечений?

ДК НТМК с радостью сообщает о возобновлении серии БОЛЬШИХ детских праздников в танцевальном зале!

На протяжении многих лет мальчишки и девчонки со всего города спешили провести выходные вместе с родителями именно во Дворце культуры металлургов на Тагилстрое. Тематические вечеринки для самых маленьких зрителей проводились несколько раз в месяц и пользовались большой популярностью.

А затем была пандемия с её жесткими ограничениями. Детские праздники пришлось отменить. Но запрос на подобные мероприятия остался. Именно поэтому уже 14 марта в 15:00 встречаемся на «Микки Минни шоу» (0+)!

ЧТО БУДЕТ?

Большой детский праздник с весёлыми развлечениями, вкусными лакомствами, зажигательными танцами, мультиками на большом экране и отличным настроением, независимо от возраста!

ДЛЯ КОГО?

Детский праздник рассчитан на юных зрителей от 3 до 8 лет. Но и для родителей найдутся интересные занятия!

СКОЛЬКО СТОИТ?

Входной билет на одного зрителя стоит 300 рублей. Дети до четырёх лет – бесплатно, сопровождающий приобретает для себя билет.

КАК ДОЛГО?

1,5 часа. За это время ваши дети смогут и поиграть, и отдохнуть, и узнать много нового и интересного.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТ?

Билеты уже в продаже на сайте Дворца www.dkntmk.ru. Вы также сможете купить билет непосредственно перед мероприятием в кассе, но в этом случае мы не сможем гарантировать свободные места.

Если у вас возникнут вопросы о мероприятии, можете уточнить подробности по телефону 8(3435) 23-10-89