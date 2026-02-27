Тагильские выходные топ-7: открытый микрофон, весенний маркет, волейбол, музыкальный салон в Господском доме и эстетика мартена

О том, чем заняться с 27 февраля по 1 марта

Плохому проводнику пятки мешают. Ну а наша традиционная подборка самых интересных мероприятий предстоящих выходных поможет вам выбрать занятие по душе, чтобы встретить весну с радостью и провести время с пользой.

Открытый микрофон (18+)

1 марта в 19:00

в баре Гора, Огаркова, 2

В этот вечер опытные комики обкатают новые шутки, а новички сделают свои первые шаги. Будет честно, искренне и смешно. Сходите, чтобы зарядиться юмором на всю неделю, первыми услышать крутые шутки и просто отлично провести вечер начала весны! Вход — 300 рублей.

Выезд болельщиков из Нижнего Тагила в Екатеринбург на волейбольный матч «Уралочки-НТМК» против «Минчанки» (0+)

28 февраля в 13:00

от остановки «Управление комбината ЕВРАЗ НТМК»

28 февраля для болельщиков из Нижнего Тагила будет организован автобус на матч в Екатеринбург и обратно! Количество мест ограничено. Выезд автобуса в 13:00 от остановки «Управление комбината ЕВРАЗ НТМК»

Запись в комментариях под этим постом: https://vk.com/wall-56373191_78147

Один комментарий — один человек️

Мастер-класс «Северное сияние» (6+)

1 марта 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В рамках выставки «По следам северного оленя» организаторы приглашают на мастер-класс в технике батик. Искусство росписи на тканях набирает большую популярность в кругах творцов и рукодельниц. На встрече вы познакомитесь с произведениями художников, созданными на крайнем севере и попробуете изобразить самое красивое явление зимы. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Индустриальный лекторий «Мартен. От железа до стали» (12+)

28 января в 12:00

в ЭИТ «Старый Демидовский завод»

На территории старого завода сохранился уникальный мартеновский цех — памятник инженерной мысли, возведённый по проекту инженера-архитектора Владимира Шухова. В центре этого пространства застыла мартеновская печь, которая знала жар расплавленного металла вплоть до 1980 года. Вы узнаете о том, как железоделание превратилось в высокотехнологичное сталеварение, увидите сохранившиеся ажурные металлические конструкции, где инженерная мысль соединилась с архитектурной красотой. Узнаете о знаменитом Шуховском строении. Поймёте, как технология производства литой стали разделила историю развития металлургии на «до» и «после», а мартеновская сталь предоставила возможность машиностроению создавать надежные, прочные и технологические детали для машин, механизмов и конструкций.

Большой весенний маркет (12+)

1 марта с 11:00

в креативном кластере САМОРО.док

В этот день вы сможете приобрести сувениры, аксессуары и украшения ручной работы; покреативить на мастер-классах с тагильскими мастерами; отведать вкусняшек: вафли, пряники, авторские сыры и сырное мороженое — мастера уже думают, чем будут удивлять; сделать классные снимки в тематических мартовских фотозонах. С большого весеннего маркета вы уйдете в хорошем настроении, с приятными покупками для себя и презентами к 8 марта для родных и близких.

Музыкальный салон «От классики до современности» (12+)

27 февраля в 18:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Управляющий тагильскими заводами лично проведёт для вас театрализованную экскурсию по Господскому дому. Вы прогуляетесь по залам, где когда-то кипела светская жизнь, и услышите истории из первых уст. А после экскурсии вы переместитесь в гостиную в стиле ампир. Там вас ждёт настоящий музыкальный вечер с ансамблем народных инструментов имени Попова «Рябинка».

Собрание клуба «Тагильский родовед» (12+)

28 февраля в 13:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Нередко, завершив кропотливую работу по изучению родословий, составлению родословной росписи и генеалогического древа, исследователи-любители задумываются об издании книги о своей семье. Этому важному этапу будет посвящена встреча «Как рождаются книги». В программе заседания — доклад Юлии Багиной «Опыт создания книги «История маминой семьи», доклад Галины Васениной «Дорога в прошлое по зарастающим полям», доклад Юлии Долгановой «Таинственнее масонов, загадочнее тамплиеров — офени в Нижнем Тагиле» и доклад Елены Гоголевой «Плюсы и минусы электронной книги». После заседания состоится сбор актива клуба для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой к празднованию юбилея клуба «Тагильский родовед».