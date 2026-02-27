Стартовало голосование по выбору территорий в Нижнем Тагиле для благоустройства в 2027 году 

Тагильчане могут поучаствовать в выборе объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году. Голосование и обсуждение доступны на официальном сайте администрации города и платформе обратной связи портала «Госуслуги» до 12 марта (включительно) 2026 года, сообщает пресс-служба мэрии. Благоустройство будет проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017–2030 годы».

Напомним, на обсуждение представлены 14 скверов и парков, предложенных жителями. В шорт-лист попали как известные объекты, так и места, которые никогда не благоустраивались. В списке: парк Горького на Вые, сквер в районе реки Ежовой, территория между улицами Носова, Низовой и Каменной, площадка в районе улиц Заслонова и Большевистской, локация в районе жилых домов № 30 и № 34 по улице Гвардейской, скверы Комсомольский и Пионерский, бульвар Театральный, сквер Строителей.

Кроме того, городские власти хотят продолжить благоустройство в парке культуры Металлургов, облагородить гору Шихан, площадь у фонтана в Театральном сквере, территорию общественного пользования по улице Володарского и детскую и спортивную зоны бульвара по проспекту Дзержинского.

Чтобы принять участие в обсуждении вариантов благоустройства городской среды и отдать свой голос в пользу одного или нескольких объектов, необходимо перейти в раздел «Комфортная городская среда» официального сайта администрации города. Там же размещена подробная информация о каждой из предложенных территорий и о работах, которые планируется выполнить при их реконструкции или строительстве.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут вынесены на итоговое рейтинговое онлайн-голосование. Лидер рейтинга получит федеральное финансирование.

Проголосовать можно по ссылкам:

https://ntagil.org/komfort/

https://pos.gosuslugi.ru/lkp/project-contests/16725/