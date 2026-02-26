Сотрудника Красноуральского филиала уголовно-исполнительной инспекции, читавшего лекции детям о вреде наркотиков и алкоголя, лишили прав и уволили с должности за пьяную езду

В Красноуральске мировой судья привлёк к ответственности сотрудника свердловского ГУФСИН, задержанного за пьяную езду.

Утром 14 февраля инспекторы ГАИ остановили в районе дома № 41 по улице 7 Ноября сотрудника Красноуральского филиала федерального казённого учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция», находившегося за рулём автомобиля Mazda 6. От прохождения освидетельствования на месте в патрульной машине он отказался.

Освидетельствование в Красноуральской центральной городской больнице подтвердило факт опьянения. Показания алкотестера составили 0,86 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что значительно превышает допустимую норму.

Мировой судья судебного участка № 1 признал сотрудника виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Постановление суда не вступило в законную силу.

Приказом начальника ГУФСИН России по Свердловской области сотрудник был уволен со службы в связи с нарушением условий контракта.

По информации АН «Между строк», в рамках своих служебных обязанностей он читал лекции детям о профилактике вредных привычек и пользе здорового образа жизни.