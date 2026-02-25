В Свердловской области хотят увеличить плату за капремонт сразу на 63%

В Свердловской области обсуждается вопрос увеличения платы за капитальный ремонт. Речь идёт о возможном подорожании услуги почти на 63%.

«Если реально, то 30 рублей за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, шесть-семь видов работ на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя», — заявил в эфире ОТВ гендиректор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

Он отметил, что фонд направил соответствующее обращение в областное правительство.

Сейчас жители Среднего Урала платят 18,81 рубля за квадратный метр. В 2025 году тариф вырос на 1,33 рубля. При этом, по словам Суханова, средняя смета работ увеличилась на 20%, а взносы жильцов — только на 7,6%.

На данный момент долги жителей региона за эту услугу составляют 4 млрд рублей. Окончательное решение о повышении размеров оплаты примут правительство Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия.