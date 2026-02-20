В селе Новопаньшино под Нижним Тагилом в пожаре погибли два человека

Сегодня, 20 февраля, около 2:30 поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в селе Новопаньшино под Нижним Тагилом, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 9 человек личного состава, в том числе местная добровольная пожарная дружина. В 3:45 огонь был локализован, а в 4:00 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 6:15.

На площади 94 кв. м. сгорели надворные постройки, кровля и перекрытия. Были повреждены стены и домашнее имущество частного жилого дома. В пожаре погибли два человека — 41-летний мужчина и его 15-летний сын. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки в водонагревателе.

По факту пожара следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При осмотре тел признаков криминальной смерти не обнаружено. Для определения точной причины смерти и причины возгорания назначены соответствующие экспертизы.