Тагильчанин Владимир Шевель завоевал бронзовую медаль первенства Уральского федерального округа по дзюдо

Воспитанник Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Владимир Шевель стал бронзовым призёром первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло в Челябинске.

Владимир выступал в весовой категории до 60 килограммов. На турнире он начал борьбу с 1/16 финала и сумел выйти в полуфинал. В борьбе за выход в финал он уступил, а в напряжённой схватке за третье место сумел победить в дополнительное время.

Подготовил спортсмена тренер Дмитрий Вернигор.