Спорт

Тагильчанин Владимир Шевель завоевал бронзовую медаль первенства Уральского федерального округа по дзюдо

18.02.2026 11:58
Воспитанник Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Владимир Шевель стал бронзовым призёром первенства Уральского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло в Челябинске. 

Владимир выступал в весовой категории до 60 килограммов. На турнире он начал борьбу с 1/16 финала и сумел выйти в полуфинал. В борьбе за выход в финал он уступил, а в напряжённой схватке за третье место сумел победить в дополнительное время.

Подготовил спортсмена тренер Дмитрий Вернигор.

Фото: СШОР «Уралец»
