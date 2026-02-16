В Нижнем Тагиле подростки толпой избили парня на трамвайной остановке в центре города (ВИДЕО)

В прошлый вторник, 10 февраля, около 21:00 группа молодых людей избила подростка в центре Нижнего Тагила прямо на трамвайной остановке. Видео с камер уличного видеонаблюдения, на котором запечатлён инцидент, оказалось в распоряжении редакции АН «Между строк».

На кадрах видно, как к подростку, который ожидал трамвай на остановке у торгового центра «Александровский пассаж», подошла группа молодых людей. Один из них завёл разговор с парнем, а затем толкнул его. Подросток отреагировал, попытался дать отпор обидчику и повалил его на землю, что в итоге переросло в ожесточённую драку.

Остальная компания сначала в конфликт не вмешивалась. Однако позднее из торгового центра выбежали ещё трое молодых людей, которые сразу же напали на подростка и начали избивать его ногами. После того как избитый школьник уже сидел на скамейке остановки, первый нападавший попытался ещё несколько раз его ударить, однако на этот раз друзья решили успокоить зачинщика и оттащить его от пострадавшего парня.

В итоге молодые люди покинули место происшествия, а подросток остался один. Вскоре плачевное состояние юноши заметила проходившая мимо семейная пара, которая и вызвала скорую помощь. Как видно на видео, вслед за скорой помощью на место прибыли и сотрудники полиции и, вероятно, мать пострадавшего. Подросток был доставлен медиками в одну из больниц города.

Оперативный комментарий от пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское» получить не удалось.

UPD:

«Участковые и инспектора ПДН отдела полиции № 16 МУ МВД России “Нижнетагильское” проводят проверку по данному факту с целью установления обстоятельств случившегося и виновных лиц причастных к нанесению телесных повреждений молодому человеку. Устанавливается тяжесть причинённого вреда здоровью потерпевшего. По результатам проведения проверки будет принято обоснование процессуальное решение», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».