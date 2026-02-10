Потенциальный кандидат в Госдуму от Нижнего Тагила опубликовал фото с полковником Абдулкадыровым

Депутат Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Алексей Свалов опубликовал в соцсетях фото с бывшим начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.

«Вместе с Ибрагимом Абабакаровичем передаем всем большой привет! За конспирологические теории, которые были озвучены, спасибо», — подписал фото Свалов.

По информации АН «Между строк», Алексей Свалов является самым вероятным кандидатом от партии «Единая Россия» по Нижнетагильскому избирательному округу на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появлялась информация о том, что экс-глава тагильской полиции также намерен побороться за кресло депутата федерального парламента, однако, насколько известно, не нашёл поддержки в этом вопросе со стороны областных властей. Источники АН «Между строк» в администрации губернатора Свердловской области сообщили, что Абдулкадыров может стать кандидатом в депутаты ЗакСО, выборы в которое состоятся одновременно с выборами в Госдуму. Впрочем, окончательное решение ещё не принято, в том числе потому, что непонятно от какого округа и в каком качестве (одномандатника или списочника) он мог бы выдвигаться.

Напомним, на выборах в 2021 году от Нижнего Тагила в ЗакСО были избраны четыре депутата. Одномандатники Вячеслав Погудин (Ленинский район), Владимир Радаев (Тагилстроевский район), Владимир Рощупкин (Дзержинский район) и Вячеслав Малых по партийному списку «Единой России» в Ленинском районе.

По нашей информации все три одномандатника вновь выдвинут свои кандидатуры на предстоящих выборах. Таким образом Абулкадыров может избраться в ЗакСО от партии «Единая Россия» только если он возглавит список в одном из трёх районов и этот список наберёт необходимое количество голосов. В числе других вариантов — выдвижение от другой партии либо самовыдвижение, что представляется маловероятным.

Депутат ЗакСО Алексей Свалов — уроженец Нижнего Тагила. С 2017 года он возглавляет управление общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК», координатор федерального партийного проекта «Выбор сильных» в Свердловской области» в рамках которого в Нижнем Тагиле были открыты залы для занятий борьбой в пяти школах.