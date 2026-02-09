В Нижнем Тагиле суд отказался изымать 20 животных у хозяина квартиры

Свердловский областной суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила по делу о содержании животных. Районный суд отказал в требовании прокуратуры изъять у местного жителя 8 собак и 12 кошек, проживающих в его квартире на улице Парковой.

Суд апелляционной инстанции отметил, что проверка не выявила нарушений в области обращения с животными и санитарных норм.

«Наличие большого количества животных в квартире само по себе не является нарушением санитарных правил, а доказательств систематического нарушения тишины в ночное время суду представлено не было», — сообщили в пресс-службе судов.

Согласно материалам дела, жильцы подъезда обратились в прокуратуру с жалобами на постоянный лай собак и неприятный запах в подъезде. Прокурор подал иск в интересах жителей, требуя от владельца сократить количество животных и устранить нарушения. В качестве основания для иска был использован Модельный закон «Об обращении с животными» Межпарламентской Ассамблеи СНГ, ограничивающий количество питомцев в квартире. Однако суд указал, что в Свердловской области таких нормативов нет, а модельный закон носит рекомендательный характер.

При осмотре условий содержания было установлено, что собаки проживают в коридоре и прихожей, а кошки — на кухне. Все животные стерилизованы, привиты от бешенства и обеспечены кормом и лотками. Специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы зафиксировали наличие специфического запаха на лестничной площадке, но не обнаружили грубых нарушений санитарных норм ни в квартире, ни в подъезде. Суд также отметил отсутствие признаков жестокого обращения с животными и подчеркнул, что владелец обращается за ветеринарной помощью при необходимости.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отклонил исковые требования прокурора.

Прокурор обжаловал это решение в суде апелляционной инстанции. Однако, после рассмотрения материалов дела, Свердловский областной суд не нашёл оснований для пересмотра судебного акта и оставил его без изменений.