В Нижнем Тагиле на маршруты вышли новые муниципальные автобусы

С 1 февраля в Нижнем Тагиле начали работать семь дополнительных автобусных маршрутов под управлением МУП «Тагильский трамвай». На линию вывели новые автобусы, закупленные мэрией в конце 2025 года. Тогда автопарк пополнили 30 автобусов Volgabus, из которых 18 – большой вместимости. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила со ссылкой на МУП «Тагильский трамвай», в настоящее время на маршруты вышли не все автобусы, часть находится в резерве. На новые маршруты 1 февраля вышли 13 автобусов большого класса и 8 — среднего класса.

Маршрут № 6: кинотеатр «Урал» – посёлок Евстюниха;

Маршрут № 16: УВЗ – улица Калинина;

Маршрут № 23: отделение дороги (улица Садовая) – Смычка;

Полукольцевой маршрут №31: вокзал – Красный Камень – Лебяжка – Выя – вокзал;

Маршрут № 43: отделение дороги (улица Садовая) – ГГМ (улица Булата Окуджавы);

Маршрут № 57: вокзал – УВЗ – ЦГБ №1;

Маршрут № 64: УВЗ – туберкулёзная больница;

Маршрут № 8: кинотеатр «Урал» – посёлок Песчаный – является сезонным. Он будет запущен с 1 апреля, график ещё формируется.

Также на предприятии АН «Между строк» добавили, что возможно, новым автобусом ещё усилят маршрут № 77, востребованный у жителей.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте «Тагильского трамвая» в разделе автобусных перевозок.

«В течение недели работы на этих маршрутах будет проведено обследование пассажиропотока и хронометраж выполняемых рейсов, в том числе в часы пик. В связи с этим в дальнейшем будут внесены незначительные изменения в расписание некоторых маршрутов. О вносимых изменениях в расписания вас обязательно будем информировать в наших социальных сетях. Желаем приятных поездок», — говорится в соцсетях МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, с 6 февраля 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте составит 32 рубля.