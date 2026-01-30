Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает с 6 февраля до 32 рублей

В Нижнем Тагиле с 6 февраля 2026 года стоимость проезда в общественном транспорте составит 32 рубля. Новый тариф утвердила Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области, сообщает пресс-служба мэрии.

«После изучения документации компаний, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Нижнего Тагила, в которой они обоснованно показали, что фактические расходы предприятий за прошедшие два года значительно превышают доходы, в РЭК приняли решение повысить цену одной поездки на 4 рубля. Тариф по городу один для всех, ни муниципальные, ни частные перевозчики не смогут превысить эту стоимость проезда. Решение РЭК позволит выправить экономику предприятий и продолжать осуществлять транспортную работу», — рассказал вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

При этом муниципалитет продолжит предоставлять льготы отдельным категориям граждан на проезд и перевозку багажа на трамвае.

«Стоимость одной поездки для жителей предпенсионного возраста, пенсионеров и школьников муниципальных образовательных учреждений составит 24 рубля. Согласно постановлению РЭК, новый тариф должен начать действовать через семь дней после его официального опубликования, то есть с 6 февраля 2026 года», — отметил директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Стоимость билета на общественном транспорте повышалась последний раз в июле 2024 года с 24 рублей до 28 рублей. В администрации отметили, что в Нижнем Тагиле одна из наиболее низких цен за билет на общественном транспорте.