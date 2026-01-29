В Нижнем Тагиле бывшей сотруднице банка, укравшей более 7 млн рублей, вынесли ещё один приговор

Сегодня, 29 января, Ленинский районный суд вынес новый приговор по делу ранее осуждённой бывшей сотрудницы банка по уголовному делу о хищении денег клиентов.

Напомним, с ноября 2023 года по январь 2025 года 36-летняя Марина Захарова, работая финансовым специалистом в ООО «ХКФ Банк» и ведущим финансовым экспертом в ПАО «Совкомбанк», связывалась с клиентами под предлогом рефинансирования, улучшения условий или оформления вклада и обманом получала коды подтверждения. Таким образом обвиняемая получала доступ к личным данным клиентов, заключала фиктивные кредитные договоры, а также выпускала на имя потерпевших банковские карты, через которые обналичивала средства. Часть ущерба, который составил более 7 млн рублей, Захарова возместила ещё до суда.

21 января этого года Ленинский районный суд признал её виновной по п. «б» ч. 4 ст.158, пунктам «в» и «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств в крупном и особо крупном размерах с банковских счетов) и приговорил к двум годам колонии общего режима.

Теперь Ленинский районный суд признал Марину Захарову виновной по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта, в крупном и особо крупном размерах) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, с использованием своего служебного положения). По совокупности преступлений обвиняемой было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговоры в законную силу не вступили.