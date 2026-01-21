В Нижнем Тагиле сотрудницу банка осудили за кражу 7 млн рублей

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшей сотруднице «Совкомбанка» Марине Захаровой, обвиняемой в хищении денежных средств клиентов на сумму более 7 млн рублей.

Как установил суд, в период с ноября 2023 года по январь 2025 года Захарова, работая финансовым специалистом в ООО «ХКФ Банк» и ведущим финансовым экспертом в ПАО «Совкомбанк», похищала денежные средства со счетов клиентов банка.

Как оказалось, под предлогом рефинансирования, улучшения условий или оформления вклада она связывалась с клиентами и, обманом получая от них коды подтверждения, заключала фиктивные кредитные договоры, в которых указывала свои контактные данные.

Используя служебный доступ к персональным данным клиентов, женщина также незаконно открывала дополнительные банковские счета на имя потерпевших и оформляла к ним банковские карты. В дальнейшем она переводила на эти счета денежные средства со счетов граждан и обналичивала их через терминалы, расположенные на территории Нижнего Тагила.

Часть ущерба, нанесённого финансовым организациям и вкладчикам, общей суммой более 7 млн рублей, обвиняемая возместила добровольно ещё до суда.

Ленинский районный суд признал Марину Захарову виновной по п. «б» ч. 4 ст.158, пунктам «в» и «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денежных средств в крупном и особо крупном размерах с банковских счетов) и назначил ей наказание в виде 2 лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.