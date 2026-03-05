Суд в Нижнем Тагиле лишил супругу выплат за погибшего на СВО мужа, признав отсутствие семейных отношений

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску родителей погибшего военнослужащего. Истцы требовали лишить супругу их сына права на получение денежных выплат и компенсаций, предусмотренных для членов семьи военнослужащего, а также признать заключённый между ними брак фиктивным.

«Рядовой А. погиб (пропал без вести) 20 сентября 2025 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. После гибели сына его родители выяснили, что помимо них на всю совокупность выплат (страховые суммы, единовременные пособия, ежемесячные компенсации) претендует женщина, которую они никогда не считали частью семьи. В суде истцы пояснили, что их сын и ответчица зарегистрировали брак в 2019 году, когда он отбывал наказание в местах лишения свободы. По версии истцов, брак был заключён формально — для возможности получения длительных свиданий в колонии. После освобождения в 2020 году их сын, по словам свидетелей и самих истцов, начал жить с другой женщиной. С ней он вёл совместное хозяйство, снимал квартиру, участвовал в воспитании её детей, а ответчицу своей семьёй не считал. Родителям погибший неоднократно говорил о намерении развестись», — говорится в сообщении.

Сама ответчица в суде не отрицала, что они с мужем не вели совместного хозяйства, у них не было общего бюджета, а супруг её материально не содержал. После его освобождения они виделись всего несколько раз, и эти встречи сопровождались ссорами. Девушка также подтвердила, что знала о проживании мужа с другой женщиной. Однако она настаивала на формальном сохранении за ней прав как за «женой».

Изучив материалы дела — переписку в мессенджерах, показания свидетелей, а также документы из колонии и органов ЗАГС, суд пришёл к выводу, что семейные отношения между супругами фактически прекратились задолго до гибели военнослужащего.

«Суд отметил, что наличие штампа в паспорте не тождественно наличию семьи. Семейное законодательство и законодательство о поддержке военнослужащих предполагают, что выплаты предназначены для компенсации моральных и материальных потерь близким людям, которые действительно были связаны узами взаимопомощи, любви и поддержки. В данном случае таких отношений между ответчицей и погибшим не существовало», — сообщает пресс-служба суда.

Суд частично удовлетворил требования истцов. Ответчицу лишили права на получение всех мер социальной поддержки, причитающихся членам семьи военнослужащего (страховые выплаты, единовременные пособия, ежемесячные компенсации и иные выплаты, установленные федеральными законами и указами президента РФ). В удовлетворении требования о признании брака недействительным суд отказал, поскольку по закону оспаривать брак по мотиву его фиктивности вправе только сами супруги либо прокурор. Родители таким правом не обладают.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.