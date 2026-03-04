Накануне, 2 марта, на Урале и в Сибири стартовал новый сезон грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», который охватывает семь муниципалитетов Свердловской и Кемеровской областей: Нижний Тагил, Качканар, Новокузнецк, Таштагол, Каз, Шерегеш и Гурьевский муниципальный округ.

Целью грантового конкурса, который проводится с 2007 года, является превращение идей жителей в реальные изменения. Лучшие проекты, связанные с созданием комфортной и экологичной среды, обустройством общественных пространств, развитием молодёжного досуга, профориентацией, поддержкой творческих инициатив, а также направленные на укрепление здоровья, популяризацию семейных ценностей и создание инклюзивных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, получат гранты и будут воплощены в 2026-2027 годах.

В прошлом году на конкурс было подано 108 заявок с Урала, из которых 21 победила. В общей сложности за время существования программы грантовую поддержку получили более 500 проектов.

Заявки от всех желающих принимаются со 2 марта по 12 апреля на сайте конкурса, где также можно будет проголосовать за понравившийся проект. Победителей определят члены экспертного совета, в который входят лидеры общественного мнения каждого муниципалитета в отдельности.

«ЕВРАЗ продолжает системную работу по развитию территорий присутствия. Мы видим реальный запрос со стороны жителей на участие в улучшении городской среды и готовы предоставлять ресурсы и инструменты для реализации лучших идей. Такой формат партнёрства доказал эффективность: за годы работы конкурса реализованы сотни проектов, которые меняют качество жизни и создают новые возможности для людей на Урале и в Сибири», — отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова.