В Нижнем Тагиле суд взыскал с предпринимательницы невыплаченную неофициально трудоустроенной сотруднице заработную плату

Жительница Нижнего Тагила Алёна работала в студии балета и растяжки LEVITA в качестве тренера-универсала. Трудовые отношения между девушкой и хозяйкой студии Викторией были оформлены лишь устно. Тагильчанка прошла обучение и аттестацию, получила диплом и удостоверение о повышении квалификации. После этого она приступила к выполнению обязанностей, но трудовой договор в письменной форме так и не был заключён. По мнению тренера, она фактически являлась наёмным работником.

Через некоторое время Виктория начала задерживать заработную плату, а в последний месяц работы не выплатила её вовсе, что стало для работницы серьёзной проблемой. В итоге девушка обратилась в суд.

Суд установил, что Алёна была допущена к работе уполномоченными представителями работодателя, работала по установленному графику, пользовалась предоставленным работодателем оборудованием и получала заработную плату в установленные даты, что является признаком трудовых отношений. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал работу тренера в студии балета трудовыми отношениями и обязал предпринимательницу выплатить не только задержанную заработную плату, но и моральную компенсацию.

В отсутствие ответчицы, не явившейся в суд и никаких доводов по делу не высказавшей, суд принял решение удовлетворить исковые требования истца и взыскал в пользу девушки задолженность по заработной плате, компенсацию за просрочку причитающихся работнику выплат и компенсацию морального вреда на общую сумму около 123 тысяч рублей.

Заочное решение суда сторонами обжаловано не было и вступило в законную силу.