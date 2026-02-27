Свердловское ГУФСИН показало кадры задержания вербовщика в террористические организации

В Свердловской области проведена совместная операция ФСБ и ФСИН. Освободившийся из екатеринбургской ИК-10 гражданин Е. был задержан сразу после выхода за ворота исправительного учреждения.

Задержание провели сотрудники оперативного управления Свердловского ГУФСИН совместно с УФСБ России по региону. Безопасность мероприятия обеспечивали бойцы спецназа ГУФСИН «Россы».

Поводом для задержания стало постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное следственным подразделением УФСБ за четыре дня до освобождения Е.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). После задержания Е. был доставлен в следственное подразделение УФСБ России по Свердловской области для проведения дальнейших процессуальных действий.