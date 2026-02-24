Минздрав Свердловской области проведёт масштабную реорганизацию медицинских учреждений Нижнего Тагила

Минздрав Свердловской области совместно с главными врачами медицинских учреждений Нижнего Тагила будет совершенствовать систему здравоохранения города, сообщает департамент информационной политики региона.

«Для повышения эффективности и доступности медицинской помощи будет создана областная больница, которая объединит несколько имеющихся стационаров, а также большая городская поликлиника. При этом привычные для жителей Нижнего Тагила учреждения здравоохранения останутся на своих местах, изменения затронут только управление медорганизациями», — рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Преобразования позволят увеличить заработную плату среднего медицинского персонала. Так, для работников Горноуральской районной поликлиники оклад вырастет на 35,5 %, а для сотрудников Городской поликлиники № 3 — на 50,4 %.

В рамках новой структуры Городская больница № 4, Городская больница № 1 и Областной специализированный центр медицинской реабилитации «санаторий Руш» объединятся в новое юридическое лицо — Нижнетагильскую областную больницу, в которой будут сконцентрированы все уникальные медицинские технологии. Кроме того, рассматривается вариант создания городского травматологического центра. Реорганизация обеспечит непрерывность работы имеющегося в учреждениях диагностического оборудования и доступность определённых медицинских услуг жителям разных районов города.

Городская поликлиника № 4, Городская поликлиника № 3 и Горноуральская районная поликлиника также будут объединены в Нижнетагильскую областную поликлинику для равного доступа жителей к современным технологиям и диагностике. По плану нагрузка на флюорографы, маммографы и компьютерные томографы будет распределена равномерно, а приём узких специалистов будет проводиться по чёткому графику с сокращением листа ожидания до двух недель. Кроме того, в поликлинике будут активно внедряться эндоскопия, реабилитация, амбулаторная хирургия, телемедицина и стационар-замещающие технологии. Появится городское отделение неотложной помощи, работающее до 22:00, и единый колл-центр.

В рамках новой структуры объединятся женские консультации ГБ № 1 и ГБ № 4 под началом Демидовской городской больницы, где действует крупный многопрофильный стационар перинатального центра.

«У нас есть амбиции поднять медицину Нижнего Тагила до столичного уровня, потому что жители города трудовой доблести точно этого заслуживают», — подчеркнула Савинова.