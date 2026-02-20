«Выкиньте эту бумажку». Тагильчане снова начали получать липовые квитанции о поверке счётчиков

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница дома № 38 по улице Добролюбова и сообщила о том, что получила квитанцию с требованием провести поверку счётчиков от некой «Метрологической службы».

«Утром, выходя из дома на работу, в двери обнаружила какую-то квитанцию. Там некая метрологическая служба требует провести поверку счётчиков холодной и горячей воды. Пишут, что если этого не сделать, показания за воду принимать не будут, а платежи будут осуществляться с тройным повышающим коэффициентом», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

По её словам, в квитанции не указаны ни номер дома и квартиры, ни фамилия собственника, кому она направлена. Также в квитанции нет адреса организации, предлагающей свои услуги по поверке счётчиков. Женщина позвонила по телефону диспетчерской «Метрологической службы», который есть в квитанции и там ей сказали, что услуга стоит 2 680 рублей, расчёт за неё необходимо провести с мастером наличными на месте после выполнения поверки или перевести ему по номеру телефона.

В управляющей компании «Райкомхоз НТ», обслуживающей этот дом, женщине пояснили, что такие квитанции рассылают «недобросовестные предприниматели», которые таким образом хотят навязать гражданам свои услуги.

«Мне сказали, что эту бумажку просто надо выкинуть, ничего никому платить не надо, если у вас нет лишних денег, а такие липовые квитанции уже не первый раз появляются», — делится тагильчанка.

В прошлый раз «предприимчивые метрологи» рассылали свои листовки жителям Нижнего Тагила в конце прошлого года. Любопытно, что на тех квитанциях, датированных ноябрём 2025 года, указан тот же самый номер, что и на нынешних, за январь 2026-го.