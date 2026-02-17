В Свердловской области был объявлен упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА

Сегодня, 17 февраля, утром на территории Свердловской области было временно введено предупреждение о беспилотной опасности, сообщает «Антитеррор Урал». Однако уже через полтора часа режим угрозы атаки БПЛА был снят.

«Антитеррор Урал» напоминает, что при появлении в небе беспилотного летательного аппарата или дрона необходимо покинуть опасную зону и сообщить оператору по номеру 112 своё имя, фамилию и отчество, где был обнаружен БПЛА, а также его поведение, внешний вид (завис или летит, его силуэт или мигающий огонёк) и характерные звуки (жужжание, звук газонокосилки, звук мопеда). Кроме того, информацию можно передать через мобильное приложение «Радар.НФ».

При нахождении БПЛА рядом необходимо спрятаться в капитальном строении или в укрытии с бетонными стенами и крышей, в подвале или убежище, а при отсутствии зданий — за деревьями или в кустарнике.

Также в Антитеррористическом комитете просят критически относиться к публикациям о появлении дронов в Свердловской области, в связи с возможностью попыток распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику.