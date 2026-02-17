В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, купившему водительское удостоверение

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении 58-летнего местного жителя за подделку водительского удостоверения.

В марте 2023 года тагильчанин был лишён водительских прав на полтора года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По истечении срока мужчине необходимо было сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Однако, не будучи уверенным в своих знаниях, обвиняемый избрал другой путь — он заказал водительское удостоверение через интернет за 20 тысяч рублей с тем же номером и сроком действия, что и в его подлинном.

В августе прошлого года мужчина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции для проверки документов. Тогда подлинность водительского удостоверения и вызвала сомнения. Документ был изъят, а в отношении тагильчанина впоследствии было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что оригинальное удостоверение до сих пор хранится в Госавтоинспекции, а предъявленное сотрудникам является цветной подделкой.

При назначении наказания суд учёл полное признание вины обвиняемым, раскаяние в содеянном, а также его положительную характеристику, наличие постоянного места работы и отсутствие судимости. Кроме того, после возбуждения уголовного дела мужчина подготовился к теоретическому экзамену и успешно сдал его с первого раза. К моменту рассмотрения уголовного дела он уже получил своё водительское удостоверение в законном порядке.

Тагилстроевский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного водительского удостоверения) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.