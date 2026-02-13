В Нижнем Тагиле продолжается бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ

В Нижнем Тагиле продолжается бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Администрация города напоминает, что все желающие смогут анонимно пройти экспресс-тестирование:

16 февраля с 16:00 до 19:00 в районе железнодорожного вокзала, напротив магазина «Со СМАКом».

«16 февраля у вас будет возможность принять участие в акции “Узнай свой ВИЧ-статус”. Процедура проходит анонимно и бесплатно для жителей возрастом 16 лет и старше», — говорится в сообщении.

Напомним, мобильный пункт тестирования на ВИЧ курсирует и по улицам Нижнего Тагила.