Нижнетагильский Новый Молодёжный театр стал участником «Больших гастролей» и обменяется спектаклями с Рязанским ТЮЗом

Новый Молодёжный театр стал участником всероссийской программы «Большие гастроли», в рамках которой Рязанский театр юного зрителя (ТЮЗ) привезёт в Нижний Тагил три спектакля: «Сказка о потерянном времени» (6+) по мотивам произведения Евгения Шварца, мелодраму в двух действиях «Тринадцатая звезда» (12+) и фантастическую комедию «Исполнитель желаний» (16+). Увидеть их тагильчане смогут на Большой сцене Нового Молодёжного театра 24, 25 и 26 апреля.

А после летних каникул 17, 18 и 19 сентября рязанцы смогут оценить постановки своих уральских коллег. За три дня НМТ шесть раз покажет свои спектакли для детей и молодёжи. В Рязань отправятся: пластическая сказка «Чиполлино» (6+), пластическая драма по повести Николая Гоголя «Шинель» (12+) и комедия ошибок «Сбежать нельзя жениться» (18+).

Программа «Большие гастроли», стартовавшая в 2014 году, охватывает шесть направлений, включая ведущие театры, зарубежные, межрегиональные, для детей и молодёжи, студенческие и поддержку гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров. Она позволяет зрителям всей страны увидеть лучшие постановки отечественных и зарубежных сцен.

«Всегда получается большой конкурсный отбор, и мы очень рады, что в этом году стали участниками. Эта программа позволяет проверить свои спектакли на новом зрителе. Это не первое наше участие в Больших гастролях, мы уже ездили и показывали постановки в Тюмень и солнечный Туапсе. Подбирая репертуар, мы, конечно же, везём и спектакль по классическому произведению, и детскую сказку, и комедию, чтобы зрители полноценно смогли познакомиться с нашим творчеством», — рассказала директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.