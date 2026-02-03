В Свердловской области в 2025 году полиция выявила 17 фиктивных браков с мигрантами

В ГУ МВД по Свердловской области подвели итоги оперативно-служебной деятельности в сфере миграционных процессов. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых, в 2025 году на Средний Урал прибыло 211 016 иностранных граждан (- 9,1%; в прошлом году — 232 134). При этом 91,4% из них (192 800) — представители стран с безвизовым порядком въезда (в прошлом году — 211 167). Основные миграционные потоки формировали уроженцы Таджикистана (41,9%), Узбекистана (24,7%) и Киргизии (12,2%).

«Проведено 2 035 профилактических мероприятий, в ходе которых тщательным досмотрам подверглись 717 объектов жилого сектора, мест пребывания-проживания иностранных граждан и лиц без гражданства и 618 объектов строительства. В прокуратуру направлено 17 материалов об обнаружении признаков заключения фиктивного брака. Подразделениями полиции по вопросам миграции установлено 25 341 административное правонарушение (+ 12,6%; в прошлом году — 22 504), из них по линии иммиграционного контроля и трудовой миграции — 12 457 (+ 50,5%; в прошлом году — 8 278). Вынесено 407 решений об административном выдворении за пределы России и 191 решение о депортации», — рассказал Валерий Горелых.

Кроме того, представители ОВД направили 3 970 представлений о неразрешении въезда в страну конкретным иностранным гражданам и лицам без гражданства. Принято 1 030 решений о сокращении срока пребывания в регионе выявленным нарушителям. Установлено 15 человек, находящихся в розыске.

В 2025 году было оформлено 230 061 паспорт гражданина РФ и 189 230 заграничных паспортов. Оформлено 5 766 приглашений на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. На миграционный учёт поставлено 412 394 иностранных гражданина и лица без гражданства. Оформлено 762 разрешения на временное проживание. Выдано 4 651 вид на жительство. Предоставлено 2 831 разрешение на работу иностранным гражданам, включая 110 для высококвалифицированных специалистов. Оформлено 57 963 патента, из которых 31 906 – для работы у физических лиц. Всего предоставлено 1 814 636 госуслуг, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в прошлом году – 1 694 238).

«Начальник главка генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на прошедшей коллегии дал поручение головному подразделению УВМ и всем муниципальным отделам на регулярной основе проводить профилактические рейды, в том числе с общественными организациями правоохранительной направленности, основной целью которых должны стать стабилизация обстановки по линии миграции и снижение количества резонансных ЧП с участием уроженцев бывших союзных республик», — отметил Валерий Горелых.

Также итоги подвели и в Нижнем Тагиле. По данным отдела по вопросам миграции, в 2025 году на миграционный учёт было поставлено более 13 тысяч иностранных граждан. Сотрудниками полиции пресечено более 1000 административных правонарушений, связанных с пребыванием, проживанием и трудовой занятостью иностранных граждан в Российской Федерации. Выдворено за пределы страны 92 человека. В сфере организации незаконной миграции органами внутренних дел выявлено 15 преступлений.

«В ходе профилактического мероприятия сотрудники полиции проверили более 690 иностранных граждан, при этом выявлено 42 административных правонарушения. Это нарушения режима пребывания, уклонение от выезда по истечении определённого срока, нарушение порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и работодателями. Также выявлен ряд нарушений со стороны представителей принимающей стороны, которые несут ответственность за постановку на миграционный учёт иностранных граждан и предоставление им помещения для проживания», — рассказала начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД «Нижнетагильское», подполковник полиции Светлана Соловьёва.

В отношении 8 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы России, все они помещены в центр временного содержания. В ходе профилактического мероприятия наложено административных штрафов на сумму более 160 тысяч рублей, половина из которых взыскана.