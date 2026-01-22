Хореографический ансамбль «Родничок» нижнетагильского ДК «Юбилейный» удостоен звания «Заслуженный коллектив народного творчества» за высокие достижения и вклад в развитие культурной жизни региона. Звание присваивается сроком на пять лет.

«“Родничок” можно назвать одним из главных брендов ДК “Юбилейный”. Творческий коллектив хорошо знают и любят не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за пределами Свердловской области. История хореографического ансамбля началась в 1971 году. Сейчас в его составе занимается около 200 ребят в возрасте от 4 до 18 лет. В репертуаре, как народные, так и современные эстрадные танцы. С ансамблем работают художественные руководители Ольга Сергеева и Татьяна Ларионова, балетмейстеры Кристина Лугинина и Роман Кувалдин. Наставники ставят перед собой задачу не только научить детей и подростков танцу, но и выработать у своих учеников волевой характер, целеустремлённость, трудолюбие, упорство и дисциплинированность», — отметили в администрации города.

Впервые звание «Заслуженный коллектив народного творчества» было присвоено «Родничку» в 2012 году. На протяжении многих лет коллектив держит эту высокую планку благодаря профессионализму педагогов и увлечённости его воспитанников.

«Родничок» активно и успешно участвует в различных конкурсах и фестивалях. В числе побед 2025 года — Всероссийский фестиваль-конкурс на приз Ольги Князевой в Екатеринбурге, Гран-при Международного фестиваля «Призвание — артист!» в Санкт-Петербурге, Гран-при Всероссийского фестиваля «Академия увлечённых» в Казани. Важным событием для коллектива стало участие в театрализованной программе «В Вечность…» посвящённой 80-летию Победы.

На сегодня «Родничок» — единственный в Нижнем Тагиле коллектив, отмеченный высоким званием заслуженного.