История уральского рока. Часть 11

В конце 1984 года ЦК ВЛКСМ выпустил циркуляр «Об усилении идеологической работы с самодеятельными молодёжными творческими коллективами и вокально-инструментальными ансамблями». Свердловский обком комсомола принял документ к исполнению, но как по нему отчитываться, никто понятия не имел. Усиливать идеологическую работу начали с кружков в районных и городских Домах пионеров, где существовали вокально-инструментальные ансамбли, и со школ, где бурным цветом расцветало дискотечное движение. С рок-музыкантами, как с самой «протестной» и независимой прослойкой самодеятельности, поступили в духе тогдашних решений партии: собрали на заседании бюро обкома партии всех руководителей домов и дворцов культуры области и строго-настрого запретили предоставлять рокерам площадки для выступлений. Сказать по чести, руководители дворцов культуры и без того не жаловали самодеятельную рок-тусовку. Исключения, конечно, были, но это были единичные случаи. Так продолжалось недолго, пока главному идеологу свердловского горкома комсомола Сергею Дубинкину не пришла в голову идея провести открытый семинар с участием самих рок-музыкантов. Чтобы придать мероприятию вид «неформальной дружеской беседы и обсуждения насущных проблем молодёжи», комсомол арендовал загородную базу отдыха Уральского научного центра. Разработать программу семинара поручили Николаю Грахову, как человеку, вхожему и в среду рок-неформалов, и в кулуары власти.

Семинар назначили на 10 декабря. Грахов привёз на базу музыкантов группы «Трек», «Отражение», «Урфин Джюс» и «Р-клуб» и прочитал доклад о тенденциях современной музыки. Преподаватель филфака УрГУ Леонид Быков рассказал о секретах поэтического мастерства современных поэтов-песенников, после чего состоялись выступления приглашённых рок-музыкантов. Затем началась «неофициальная часть», перешедшая по давней комсомольской традиции в танцы с возлияниями.

Группа «Урин Джюс» (фото неизв. автора, 1982 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://static.tildacdn.com/tild3165-3763-4138-a130-306535383235/_.jpg)

Семинар отметили в прессе — о нём написала молодёжная газета «На смену!». В статье было несколько хвалебных слов в адрес рок-музыкантов: в частности, говорилось, что их творчество «носит подчас остросоциальный характер, указывая обществу на его пороки и недостатки». После новогодних праздников в Свердловск приехал завсектором комсомольских издательств ЦК ВЛКСМ Владимир Мелентьев, который принял участие в заседании бюро обкома комсомола, посвящённом работе с молодёжными организациями. Легенда гласит, что Владимир Серафимович привёз некое письмо, подписанное своим старшим братом, министром культуры РСФСР Юрием Мелентьевым, в котором говорилось о необходимости создания в Свердловске молодёжного рок-объединения и что Министерство культуры РСФСР целиком и полностью поддержит такую инициативу, если она начнётся «снизу». Неизвестно, существовало ли такое письмо в реальности, но разговор на эту тему вполне мог состояться: в Кремле уже шла борьба за кресло генерального секретаря ЦК КПСС, которое вот-вот должно было освободиться, и выигрывающий «по очкам» Михаил Горбачёв не скрывал своих намерений провести в стране глубокие реформы, в том числе и в области идеологии.

Тем временем в рок-тусовке Свердловска стали появляться новые имена.

Группа «Рок-Полигон» базировалась в ДК УЗТМ и впервые заявила о себе в 1982 году, выступив на студенческом фестивале «Весна УПИ-82». В состав коллектива входили Александр Новиков (вокал), Алексей Хоменко (клавишные), Владимир Елизаров (гитара), Всеволод Чикунов (бас), Сергей Кузнецов (саксофон) и Сергей Пьянков (барабаны). Особого впечатления группа тогда не произвела, но вскоре удивила любителей рок-музыки магнитоальбомом, записанным на студии свердловского телецентра в 1983 году.

Студия свердловского телецентра (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-25.userapi.com/s/v1/ig2/ALOSe2dsv8NbgBBJ360rM0h6NwRJVL6_pSGVVZ-jOh-6mRtf4s8yjGOgqn6u_AgLKvb9xPql-RAeHrV8G1O-y4h3.jpg?quality=95&as=32x21,48x31,72x47,108x70,160x104,240x156,360x234,480x311,540x350,640x415,720x467,1080x701,1150x746&from=bu&cs=1150x0)

В отличие от «Урфин Джюса», «Рок-Полигон» не ограничивали в концертной деятельности, часто приглашали выступать на заводских мероприятиях и на праздниках Орджоникидзевского района. Музыканты играли незамысловатый рок, тексты песен были близки и понятны публике, «без псевдо философской зауми и скрытого подтекста». В 1984 году музыканты записали свой второй магнитоальбом, а потом приступили к записи сольного альбома Александра Новикова «Улица Восточная» (который с чьей-то лёгкой руки был переименован в «Вези меня, извозчик»). Этот магнитоальбом в кратчайшие сроки стал мегапопулярным в СССР, но после того, как песни из него начали крутить «вражеские голоса», Новикова арестовали и приговорили к 10 годам колонии.

Группа «Рок-Полигон» (фото неизв. автора, 1984 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_047.jpg)

После этого группа распалась, но её участники время от времени сотрудничали с другими рок-музыкантами в качестве сессионных музыкантов, аранжировщиков или звукорежиссёров. Оба магнитоальбома «Рок-Полигона» сейчас являются супер-раритетными.

В 1984 году заявил о себе ещё один самобытный рок-коллектив — группа «Метро». Основал её в 1982 году лидер ансамбля политической песни «Аванте» и ВИА «Зеркала» Аркадий Богданович. В состав «Метро» также вошли гитарист Владимир Огоньков, барабанщик Игорь Злобин и певица Алина Матвеева. Группа базировалась в клубе завода им. Воровского, исполняя на официальных заводских мероприятиях «залитованные» песни советских композиторов, и тайком записывая свой первый магнитоальбом.

«Метро» на I фестивале рок-клуба, в июне 1986 (фото Дмитрия Константинова / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_037.jpg)

Первый магнитоальбом группа записывала в ателье свердловской телестудии. Оценкой успеха альбома стало попадание «Метро» в список запрещённых исполнителей. Правда, после этого двери телестудии для Богдановича сотоварищи были закрыты. Музыканты решили, что негоже «звёздам» расстраиваться по таким пустякам, и приступили к записи второго магнитоальбома самостоятельно, в помещениях родного клуба завода им. Воровского. Они собрали весь аппарат, который был в их распоряжении, включая откровенный хлам типа барабанов Томской мебельной фабрики, и принялись воплощать в жизнь свои творческие идеи. В итоге, в 1984 году свет увидел магнитоальбом «Рок опоздавших» (16+), который разочаровал поклонников. Вскоре группа распалась. И хотя на первом фестивале Свердловского рок-клуба, в июне 1986 года, Аркадий Богданович объявил о воссоединении участников «Метро» в классическом составе, дальше деклараций дело не пошло.

В том же 1986 году Богданович познакомился с вокалистом Олегом Серовым, барабанщиком Алексеем Зубриным, гитаристами Игорем Плотниковым (по прозвищу «Роджер») и Виталием Келлером и клавишником Вадимом Шариковым и вместе с ними создал группу «Красный крест».

Ребята имели собственный неплохой аппарат, что позволяло им вести активную гастрольную деятельность, привлекая в армию своих поклонников молодёжь, фанатеющую от стиля heavy metal. Своим записям группа уделяла гораздо меньше внимания, чем внешнему виду, и никакого музыкального наследия в виде магнитоальбомов после себя не оставила.

Группа «Красный крест». Гитарист Игорь Плотников и клавишник Вадим Шариков

(фото неизв. автора, 1989 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_035.jpg)

Коллектив вошёл в состав Свердловского рок-клуба в 1986-м, а в 1989 году вдруг распался. Его участники разбрелись по проектам друзей-приятелей и вскоре затерялись среди десятков и сотен сессионных музыкантов. Название группы освободилось, и вскоре нашло других хозяев в лице лидера свердловской панк-рок группы «Красный беспредел» Владимира Таранты.

Участники «Метро» каждый по-своему отметились в рок-летописи Урала. Владимир Огоньков создал группы «Раут» и «Театр» и несколько лет выступал с ними. Игорь Злобин появлялся в составе групп «Тайм-Аут» и «Чайф». Аркадий Богданович присоединился к группе East of Eden и участвовал в записи CD этого коллектива. А Алина Матвеева (Нифантьева) стала директором клуба завода им. Воровского.

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

— А. Иванов «Ёбург. Мы пришли с гитарами...», газ. «Физико-Техник» (new.fizikotekhnik.ru)

— В. Володин и О. Удовенко «Группы СССР» © 2009-2011 (https://gruppasssr.ru)