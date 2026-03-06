В школе № 45 Нижнего Тагила девочка избила мальчика, оскорбившего её родителей

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после публикаций в СМИ об инциденте, произошедшем в школе № 45, в результате которого пострадал ученик 6-го класса.

Накануне, 5 марта, между учениками параллельных 6-х классов произошла перепалка, в ходе которой мальчик неуважительно высказался о родителях девочки, сообщает «Инцидент Нижний Тагил». После конфликта школьница решила отомстить: она схватила подростка, выволокла его из класса и нанесла несколько ударов по голове и телу. При этом никто из очевидцев не попытался остановить происходящее. Сообщается, что подросток в результате нападения получил ссадины, ушибы и другие травмы.

Несмотря на то, что в полицию никто не обращался, девочке грозит постановка на школьный учёт, а возможно, и на учёт в ПДН. По словам свидетелей, её родителей вызвали в школу, но сама себя виноватой в ситуации девочка не считает, заявляя, что хотела выбить оппоненту челюсть, но промахнулась.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все участники и причины конфликта. Инспекторы ПДН выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — уточнили в полиции.

Прокуратура в ходе проверки выяснит достоверность опубликованной информации и установит обстоятельства конфликта между подростками. Кроме того, будут опрошены директор и сотрудники школы и дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.